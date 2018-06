Hierro vendosë nëse De Gea paraqitet kundër Rusisë

Trajneri i Spanjës, Fernando Hierro, konfirmoi sërish De Gean si titullar në portën e iberikëve, në takimin e së dielës përballë Rusisë.

Ai gjithashtu deklaroi se të njëjtën bindje ka edhe për Diego Kostën, që pritet të jetë i padiskutueshëm në sulmin e “furisë së kuqe”.

“Ne e kemi gjithçka të qartë për të dielën. Kuptojmë debatet dhe i respektojmë ata që mendojnë ndryshe, por kemi vendimet tona dhe 11 lojtarët që do të luajnë do të bëjnë më të mirën. Në portë nuk do të ketë ndryshime. Edhe në sulm është e dukshme, pasi kemi një lojtar që në 3 ndeshje ka shënuar 3 herë.

“Ne barazuam 3-3 ndaj Portugalisë dhe njerëzit thonë se ishte ndeshja më e mirë e fazës së grupeve. Por kur mundëm 1-0 Iranin thanë se trajneri nuk po bënte autokritikë, dhe e gjithë kjo ndaj një rivali që tregoi se ishte në të njëjtin nivel me Portugalinë. Tani kemi përballë Rusinë, që në çdo krosim në zonë sulmon me 5 lojtarë, luan në stadiumin e saj dhe ka dëshirë”, tha Fernando Hierro.