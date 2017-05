Hidhini ujë të nxehtë mollëve që blini dhe do shokoheni

Mollët janë frutat që ndihmojnë me efekte pozitive në shëndetin e njeriut dhe ato konsumohen gjerësisht në mbarë botën.

Megjithatë ju duhet të dini diçka rreth këtij fruti që e blini në dyqan.

Një numër i madh prodhuesish dhe tregtarësh përdorin pesticidet helmuese duke i lyer mollët me dyllë për të penguar kalbjen, prishjen madje edhe për të shkatërruar insektet.

Me një test të thjeshtë mund të zbuloni nëse janë të lyera mollët që i keni blerë apo jo.

Hidhni ujë mbi to dhe do të shihni që uji vetëm do të rrëshqasë, ndërkaq në mollë do të mbeten vetëm bulëza.

Por nëse hidhni ujë të nxehtë mbi mollë do të shihni që dylli do të bëhet i dukshëm.

Ja si duhet të veproni në këtë rast për të hequr dyllin nga mollët:

Hidhni sodë buke mbi to dhe fshijini mirë me leckë ose me furçë dhëmbësh.

Për më shumë shihni videon:/a.k/noa.al/