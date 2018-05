Henry, vjen lajmi i madh për tifozët e Arsenalit

Arsenali pritet që të kontaktojë edhe me Thierry Henry për postin e trajnerit.

Sipas Sky Sports thuhet se klubi ka vendosur ta shtyej emërimin për trajnerin e ri edhe për disa kohë.

Bosët ekzekutiv të Arsenalit do të vazhdojnë gjatë ditës së sotme prapë bisedimet me meanxher të ndryshëm dhe në fund të vendosin se kush do ta drejtojë Arsenalin për sezonin e ardhshëm.

Besohet se klubi londinez dëshiron ta emërojë trajnerin më se largu deri më 14 qershor, para Botërorit në Rusi.