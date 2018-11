Haziri: Sot në Dubai mungoi një Fadil Vokrri

Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe njëherit kryetari i Komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri është deklaruar sot pas refuzimit të kërkesës së Kosovës për anëtarësim në INTERPOL.

Ai nëpërmjet në postimi në Facebook është shprehur se sot në Dubai ka munguar një ‘Fadil Vokrri’, transmeton lajmi.net

Gjithashtu Haziri është shprehur se policia e Kosovës do të kryente më shumë punën si e vetme.

Ky është postimi i tij i plotë:

Ka mungue sot nji Fadil Vokrri në Dubai, por nuk ka me mungue fama e tij në Prishtinë sonte. Ai arriti që FFK me e ba anëtare të FIFA e UEFA me nji ekip të vogël e me nji mbështetje në hije të politikës. Kjo ‘mbështetje’ e politikës në Dubai, e la në hije policinë e shtetit, e cila do ta kryente punën shumë ma mirë si e vetme! ./Lajmi.net/