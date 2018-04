Haziri emëron drejtorët komunalë të Gjilanit

Kryetari i Gjilanit, Lutfi Haziri, pas nënshkrimit të marrëveshjes për bashkëqeverisje mes LDK-së, AAK-së dhe AKR-së, ka bërë publike sot emërimet e larta në kabinetin e tij, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.

“Nënkryetar është e emëruar Arbër Ismajli (LDK), ndërkaq shef i Kabinetit për mandatin e ri, Faton Bislimi (LDK). Drejtorinë për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë do ta udhëheq, Sadudin Berisha (LDK), atë të Bujqësisë, Ramiz Ramadani (LDK), resorin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Shpresë Hajdari (LDK), Drejtorinë e Inspeksionit, Nevzad Rushiti (LDK), të Buxhetit dhe Financave, Zijadin Maliqi (LDK), përderisa drejtor në Shërbimet Publike është emëruar Naser Korça (LDK)”, thuhet në komunikatë.

Më tutje thuhet se Bekim Bajrami është emëruar drejtor në Urbanizëm, që sipas Hazirit, ka ardhur si propozim i organizatave të biznesit, ndërkohë Drejtorinë për Zhvillim Ekonomik do ta udhëheq Valbona Tahiri, e cila vije nga shoqëria civile.

“Drejtor i Administratës së Përgjithshme është emëruar Bardhyl Syla (LDK), i Arsimit, Nazim Gagica (AAK), i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Selami Xhemajli (AAK), përderisa i asaj për Mbrojtje dhe Shpëtim, Sami Spahiu (AKR), thuhet në komunikatë.

Haziri me këtë rast ka bërë publike se dy asistente politike do të jenë, Florentina Haliti dhe Deniza Limani.

“Bashkë me partnerët, do të punojmë në implementim të programit “Gjilani 2018 Plus”, zhvillim të infrastrukturës, arsimit, kujdesit shëndetësor, zhvillimit lokal ekonomik, pakon për familjen bujqësore, zhvillimin e politikave të rinisë, avancimin e gruas në vendimmarrje dhe për një sport të afirmuar edhe ndërkombëtarisht”, ka thënë kryetari i Gjilanit.

Ai bëri të ditur se do të emërojë edhe nënkryetarin për komunitete dhe pakica, i cili do të vije nga KDTP, ndërsa zëvendëskryesuesi në Kuvendin Komunal do të jetë nga Lista Serbe.

I pari i Gjilanit theksoi se pas 100 ditëshit të parë, së bashku me partnerët do ta diskutojnë nëse të emëruarit i kanë arritur objektivat.

“Nëse nuk i realizojnë objektivat, ne do t’i revokojmë. Toleranca është zero”, tha ai.

Haziri, në fund, i ka falënderuar ish-drejtorët për punën që e kanë bërë gjatë mandatit të kaluar.

Edhe përfaqësuesit e partive politike kanë shfaqur zotimin se gjatë mandatit katër vjecar do të punojnë për një Gjilan zhvillimor për të mirë të qytetarëve.