Hazard zbulon se sa do të mungojë te Chelsea

Eden Hazard ka zbuluar një gjë të tmerrshme në humbje ndaj Tottenhamit.

Chelsea humbi 3 me 1 ndaj Tottenhamit, ndërsa Eden Hazard ka thënë se ai ka ndrydhur kyçin e këmbës.

“Mendoj se lëndimi im ndaj Tottenhamit nuk është edhe aq serioz”, tha fillimisht belgu, përcjell “lajmi.net”.

“Mendoj se vetëm e kam ndrydhur kyçin e këmbës, por si në çdo ndeshje, është e njëjtë.

“Jam i mësuar me këtë dhe mendoj se do të rikthehem shpejtë”, ka thënë Hazard i shqetësuar me ndërhyrjet e lojtarëve të Premierligës ndaj tij. /Lajmi.net/