Hazard e befason Real Madridin, prite të vazhdojë me Chelsean

Tifozët e Chelseas kanë marrë një lajm fantastik në këtë fundjavë.

Eden Hazard mund ta vazhdojë kontratën me Chelsean me këtë përfunduar ky sezon.

Sipas Bleacher Report, ylli belg nuk e ka fshehur dëshirën e tij për të kaluar te Real Madridi, por ende nuk ka diçka konkrete, përcjell lajmi.net.

Hazard e do kalimin te madrilenët, mirëpo nëse këta të fundit dështojnë ta ofrojnë shumë që e kërkon Chelsea, atëherë do ta vazhdojë kontratën me blutë.

Belgu është lojtari më i rëndësishëm i skuadrës londineze, andaj këta të fundit i duan së paku 150 milionë euro nga shitja e tij, gjersa kontrata e tij skadon në verën e vitit 2020. /Lajmi.net/