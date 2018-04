Haskuka e denoncon rastin e mashtrimit të konsumatorit

Një qytetar i Komunës së Prizrenit ka denoncuar mashtrimin që i është bërë në një qendër tregtare në këtë qytet.

Çmimi i produktit që ka figuruar në rafte si çmim me zbritje, në fakt nuk ka qenë me zbritje, por i është shitur konsumatorit me çmimin paraprak.

Këtë informacion e ka publikuar në profilin e tij në Facebook, kryetari i Prizrenit, Mytaher Haskuka.

Postimi i plotë i kryetarit të Prizrenit:

Pas denoncimit të mashtrimit të konsumatorit nëpërmes “Qendrës së Thirrjeve”, Inspektoriati i Tregut ka dal në vendin e ngjarjes dhe ka vërtetuar këtë veprim mashtrues nga një qendër e madhe tregtare në qytet. Ndaj palës menjëherë është bërë kërkesë për fillimin e procedurës së kundërvajtjes në Gjykatën Themelore.

Çmimet në rafte nuk guxojnë të ndryshojnë prej atyre në arkë. Falenderojmë qytetaren për lajmërimin e rastit, ndërsa ju ftoj që për çdo parregullësi të lajmëroni në Qendrën e Thirrjeve në numrin 0800 19 200./Lajmi.net/