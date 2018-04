Hasani premton mbështetje për gratë e Krushës dhe gratë e verbra

Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Bajram Hasani, ka pritur sot në takime të ndara gratë e Krushës që merren me në kultivimin, prodhimin dhe konservimin e perimeve dhe përfaqësueset e komitetit të grave të verbra të Kosovës.

Ministri Hasani iu ka ofruar mbështetje grave të Krushës në rritjen e prodhimit vendor dhe eksportit si dhe ndihmë për rritje në punësim.

Hasani ka theksuar se ministrinë që ai e drejton do t’i ketë në vëmendje gratë e Krushës duke vazhduar mbështetjen për biznesin që bëjnë duke rritur eksportin e prodhimeve vendore.

Hasani ka thënë se gratë e Krushës janë inspirim për shumë gjenerata, pavarësisht humbjes së kryefamiljarëve, sepse nuk janë dorëzuar dhe kanë vazhduar punën me shumë sfida.

“Gratë e Krushës janë shembull i sakrificës dhe suksesit, pavarësisht vështirësive që kanë pasur kanë arritur të krijojnë biznes. Në kuadër të prioriteteve që i kemi si ministri do të punojmë shumë që gratë e Krushës të kenë edhe rritje të eksportit dhe prodhimet e tyre të kenë shtrirje sa më të madhe në Kosovë dhe rajon”, ka thënë ministri Hasani.

Në takimin me përfaqësueset e grave të verbra, ministri Hasani ka thënë se janë një kategori që janë lënë pas dore dhe nuk kanë gjetur mbështetje.

Hasani iu ka premtuar se do ta kenë mbështetjen e tij për të pasur mundësi që produktet artizanale që i krijojnë t’i promovojnë dhe t’i shesin me ndihmën e institucioneve të Kosovës.

Po ashtu, Hasani ka thënë se do të punojnë që të drejtat e tyre, që janë të garantuara me ligj, të zbatohen.