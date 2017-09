Harrojini dasmat shqiptare, shikoni çfarë dasme përrallore ka bërë ky miliarder armen

Asnjë shpenzim nuk u kursye kur djali i një miliarderi armene lidhi martesën me të fejuarën e tij simpatike gjatë fundjavës që kaloi.

Karen Karapetyan dhe nusja e tij, ylli i mediave sociale Lilit, shkëmbyen premtime në Kishën Apostolike Armene në Moskë përpara se të festonin bashkimin e tyre me 200 të ftuar në sallën e banketit Safisa, një nga mjediset më prestigjioze të qytetit, shkruan opinion.al

Mysafirët ecën nën një tavan të mbuluar me qindra lule të kuqe ku në brendësi do të shfaqej një mur me fotot të shoqëruar me iniciale të mëdha ‘K’ dhe ‘L’ për nder të nuses dhe dhëndrit.

Gjithashtu një tjetër detaj që s’ngel pa u vënë re është torta gjigande me katër kate e mbuluar me lule të freskëta. Çdo gjë ishte marramendëse dhe kjo dasmë është renditur ndër vendet e para në Forbs të bilionereve Rus. /Opinion.al