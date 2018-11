Harrojini brisqet: Kjo është metoda efikase për largimin e qimeve nga këmbët

Ndonëse nuk paraqesin ndonjë rrezik për shëndetin, qimet e padëshiruara mund të jenë të parehatshme.

Pabarazitë hormonale, menstruacionet e parregullta, medikamente të caktuara dhe ndryshimet hormonale pas shtatzënisë, të gjitha mund të shkaktojnë qime të padëshiruara tek gratë, transmeton lajmi.net.

Gjithashtu plakja duket se sjell edhe më shumë qime të padëshiruara.

Por para se të shpenzoni para të shumta për trajtime si heqja e qimeve me lazer, depilimet e përhershme, elektrolizat, etj, ka shumë mjete shtëpiake që duhet të provoni së pari.

Një ndër to është edhe metoda e depilimit me sheqer dylli. Për ta aplikuar atë, ju do të duhet vetëm disa përbërës në kuzhinën tuaj.

Përbërësit

1 filxhan sheqer të grimcuar

2 lugë gjelle sheqer

2 lugë gjelle lëng limoni

Instruksionet