Harrojeni vrimat e zeza, vrimat e bardha janë më të çuditshme dhe hedhin materiale nga universe tjera

Ndërkohë që shkencëtarët ende përpiqen të shpjegojnë saktësisht se çfarë është një vrimë e zezë, ata tani po shqyrtojnë mundësinë e një kundërshtimi ndaj entiteteve misterioze - vrima të bardha. Ajo që shkencëtarët e dinë për vrimat e zeza është se ata janë një pikë në hapësirën ku graviteti është aq intensiv saqë as dritë nuk mund të shpëtojnë - që do të thotë se ata janë të pamundur të shohin, madje edhe me teknologjinë moderne.

Ndërsa asgjë në lidhje me vrimat e zeza aktualisht nuk është e sigurtë, ekspertët besojnë se sapo informacioni është brenda një vrime të zezë, ajo humbet përgjithmonë – edhe pse kjo shkon kundër ligjeve të fizikës. Një tjetër gjë në lidhje me vrima e zezë ku ligjet e fizikës janë hedhur nga dritarja është në horizontin e ngjarjes së një vrime të zezë – pika në të cilën asgjë nuk mund të shpëtojë nga tërheqja e saj në atë që njihet si një veçanti, transmton lajmi.net.

Siç është shpesh rasti me singularitetet në univers – me të vetmin që është Big Bang ku është e pamundur të shpjegohen me metodat shkencore aktuale – shpesh ekziston një pjesë e misterit që mungon. Cila është ajo ku vrimat e bardha vijnë në ekuacion. Disa besojnë se vrimat e bardha teorike thjesht mund të jenë vrima të lashta të zeza të cilat kanë filluar të hedhin poshtë të gjithë çështjen dhe informacionin që ata kanë thithur me kalimin e kohës, që do të thotë se informacioni mund të mos jetë zhdukur për mirë.

Një tjetër teori interesante është se vrimat e bardha mund të jenë portali i vrimave të zeza nga dimensione të tjera. Boshllëqet e bardha do të ishin kundërshtitë e zymta të vrimave të zeza, me një sasi të pakontrollueshme të materies dhe informacioneve që derdhen prej tyre – por kjo duhet të vijë diku. Teoria multiversale thotë se universi ynë nuk mund të jetë i vetmi në ekzistencë, por më tepër se ka një numër të pafund universesh.

Të gjithë universet ka të ngjarë të jenë të ngjashëm në përbërjen e tyre, duke nënkuptuar se edhe ata do të kishin vrima të zeza dhe vrima të bardha. Vrima e bardhë mund të kishin shkaktuar Big Bang. Nëse vrimat e zeza po thithin absolutisht çdo gjë që vjen afër tyre në një univers, gjithçka që po merret në një kozmos mund të hidhet në një tjetër.

Kjo madje mund të shkojë drejt shpjegimit të Big Bengut.

Nëse në një univers tjetër ndodhi një supernova, duke rezultuar në një vrimë të zezë, një vrimë e bardhë mund të ketë qenë lindja e universit tonë, me çështjen që bie nga ky univers për të krijuar yni. Nikodem Poplawski, një fizikant teorik nga Universiteti i New Haven, shkroi për InsideScience.org: “Çfarë filloi zhurma e madhe? Çfarë e ka shkaktuar inflacioni fundi? Cili është burimi i energjisë së errët misterioze që duket se po e shkakton universin të përshpejtojë zgjerimin e saj? ”

Fizikan polak përshkruan vrima të zeza si një “furrë” të universit. Kur ky farë është në fund, dhe me vrima e zezë që përdore pothuajse shpejtësinë e dritës, farë e vogël bëhet e shtrembëruar dhe e ngjeshur derisa shpërthen papritmas, duke lindur gjithçka që dimë.

Ai shton: “Rrjedhimja siguron një bazë teorike për një skenar në të cilin brendësia e çdo vrime të zezë bëhet një univers i ri”. /Lajmi.net/