Haraqija ‘godet’ fort Osmanin dhe Avdylin: Sot e mbrojtët Albinin, anti-rugovistin e përbetuar

Astrit Haraqija, eksponent i LDK-së, por kundërshtar i Isa Mustafës, ka komentuar pjesëmarrjen e dy deputetëve të LDK-së, Vjosa Osmani dhe Haxhi Avdyli në protestën e Vetëvendosjes.

Ai i ka quajtur ‘studentë të Isa Mustafës’ Osmanin dhe Avdylin, për të cilët ka thënë se janë të katapultuar në partinë e Ibrahim Rugovës.

Postimi i plotë i Haraqisë:

Studentët e Isës të katapulltum në parti të Ibrahim Rugovës,

Nuk pritojnë secilën herë kur Teuta del me vepru në mbrojtje të shtetit, me lyp kryqëzimin e saj

Vjosa Osmani e ky Haxhia i Prizrenit ia përdhosin vendimet Isës e dalin në protestë kundër shtetit të Kosovës (pa flamur e pa himn) kishe me mbrojt shtetin,

E këta studentët e Isës ku janë tash për të mbrojtur LDK-në e Isës?!

Pse kur është për mbrojtje të shtetit bon me lyp linçim ndaj të bijës së presidentit,

e kur është për shkatërrim Isistat e mbyllin gojën.

Vjosa Osmani e Haxhija i Prizrenit qe s’ja permeni kush emrin në protestë, s’kanë dal sot me mbrojt Kosovën, por Albin TURPIN – anti-rugovistin e përbetuar!