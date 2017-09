Haradinaj thotë se liberalizimi dhe demarkacioni shumë shpejt do të ndodhin

Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj në emisionin “Debat”, në RTK tha se kjo qeverisje vepruese marrëveshjen që ka Kosova me BE-në e që është MSA-ja e që e zbaton, në momentin e zbatimit të kësaj kontrate obligon një tjetër kontratë e që është statusi i kandidatit për anëtarësim në BE.

“Dikush në kabinet e përmendi vitin 2020 unë nuk po du me përmend vite se mund të vjen edhe më herët dhe bazuar në këtë punë serioze për statusin e kandidatit, kërkesa për liberalizim minimizohet si temë dhe kalon ma lehtë dhe po shkon me një paket, sepse kërkesa vetëm për liberalizim duket si favor me na fal diçka”.

“Dikush në kabinet e përmendi vitin 2020 unë nuk po du me përmend vite se mund të vjen edhe më herët dhe bazuar në këtë punë serioze për statusin e kandidatit, kërkesa për liberalizim minimizohet si temë dhe kalon ma lehtë dhe po shkon me një paket, sepse kërkesa vetëm për liberalizim duket si favor me na fal diçka”.

Haradinaj tha se qeverisja e mirë, transparente, luftimi i korrupsionit dhe demarkacioni që sipas tij, do të kalojë shumë shpejtë.

Ai tha se Komisioni i ri për Demarkacionin ka filluar punën sot dhe sipas tij, ky komision do ta gjejë të vërtetën dhe do të sqarojë se ku është gabimi dhe ne do të na drejtojë se nga duhet të orjentohemi. “Ky Komision do ta gjejë të vërtetën për demarkacionin”.

Kryeministri tha se nuk ka dëshirë të jetë pengesë e liberalizimit, por shpreson që çështja e Demarkacionit do të kryhet në afat të shpejtë, por pa dhënë datë të caktuar. Ai tha se kufiri është në Çakorr dhe Kullë.