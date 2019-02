Haradinaj takon kongresistin Turner, i kërkon angazhimin e SHBA-ve në dialog

Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj po vazhdon takimet në Munih të Gjermanisë.

Kësaj rradhe ai është takuar me kongresistin amerikan, Mike Turner, raporton lajmi.net.

Haradinaj e ka falënderuar kongresistin Turner për mbështetjen e gjithanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhënë Kosovës në të gjitha periudhat e shtetndërtimit, duke theksuar se përkrahja e SHBA-ve për Kosovën është jetike dhe e domosdoshme për të gjitha proceset nëpër të cilat po kalon vendi”, thuhet në njoftim.

Me theks të veçantë, Haradinaj kërkoi angazhimin e SHBA-ve në procesin e dialogut me Serbinë, duke thënë se është e domosdoshme arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht e detyrueshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që rezulton me njohje reciproke.

Gjatë takimit, kryeministri Haradinaj e ka njoftuar kongresistin Turner për prioritetet e Qeverisë së Kosovës, për zhvillim ekonomik, fuqizimin e rendit dhe ligjit, luftën kundër krimit dhe korrupsionit, përmbushjen e reformës së agjendës evropiane, procesin e tranzicionit të FSK-së në ushtri dhe përkushtimin për anëtarësim në organizatat ndërkombëtare.

Kryeministri Haradinaj, po ashtu shprehu përkushtimin e plotë të Qeverisë së Kosovës për forcimin e mëtejmë të partneritetit strategjik dhe të bashkëpunimit me SHBA-të, si përkrahësi më i madh i shtetit të Kosovës dhe popullit të saj.

Kongresisti republikan i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mike Turner, e ka uruar kryeministrin Haradinaj për 11-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës dhe vlerësoi progresin që është arritur në Kosovë gjatë 11 viteve të shtetndërtimit, duke konfirmuar mbështetjen e palëkundur të SHBA-ve për proceset zhvillimore në Kosovë. /Lajmi.net/