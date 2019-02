Haradinaj shpreson të arrihet marrëveshje me Serbinë në kufijtë ekzistues

Qeveria sot ka mbajtur një mbledhje solemne kushtuar 11 vjetorit të pavarësisë së Kosovës.

Kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë se këto 11 vite të pavarësisë qytetarët kanë rrugëtuar së bashku.

“Këto 11 vite shtet edhe qeveria e ka rrëfimin e vet nga koha kur kem marrë përgjegjësi, është me rëndësi t’ua përkujtojmë qytetarëve se jemi marrë me kujdes me të gjitha temat. Kemi marrë vendime të mëdha sikur ato që i kaluam si Ushtria, Trepça e vendime tjera ekonomie, ajo që dëshiroj të them është se në dhjetvjetshin e dytë besoj se do të jetë një vit i konsolidimit si shtet i përmbylljes së temave të hapura”, ka thënë Haradinaj, raporton lajmi.net.

Ai ka përmendur edhe arritjen e një marrëveshje obligative ligjore me Serbinë.

“Shpresoj të jetë vit i përmbylljes së temave edhe një marrëveshje obligative ligjore me Serbinë në kufijtë ekzistues dhe anëtarësim në NATO. Gjatë rrugëtimit tonë kemi has dhe jemi në sfida, por Kosova nuk e ka lluksin të bëj hapa mbrapa pasi hapat e mbrapa e dobësojnë Kosovën këtë duhet ta dijnë esdhe miqt tonë. Duke ju uruar nga zemra të gjithë shqiptarëve kudo që janë urime 11 vjetori i pavarësisë e lavdi të gjithë atyre që kanë rënë për liri”, ka përfunduar kryeministri. /Lajmi.net/