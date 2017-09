Haradinaj për demarkacionin: Malazezët qe 20 vjet s’janë koritë me Kosovën

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj në konferencën me homologun e tij nga Shqipëria, Edi Rama, ka thënë se ndjehet mirë që të gjithë udhëtimin e Kosovës nder etapa nuk ka qenë e vetme, por afër i ka qëndruar Shqipëria.

“Jemi të gëzuar që kemi shumë aleat të çmuar. Rrugëtimin drejt BE-së do ta bëjmë bashkë”, ka thënë Haradinaj, duke shtuar se kalimi kufitar ndërmjet dy vendeve të jetë i zakonshëm dhe mos të ketë pengesa as në Durrës për procedura administrative.

Haradinaj është pyetur edhe për ngërçin me demarkacionin, transmeton lajmi.net.

“Kosova ka lidhje të mira me Malin e Zi. Qe 20 vjet ata s’janë koritë me Kosovën, dhe ne i kemi përkrahur ata. Demarkacioni është situatë ku Kosova po procedon në përputhje me situatën e re politike. Deri atëherë të gjithë e çojmë një porosi që interesimi është që raportet me Malin e Zi t’i forcojmë”, ka thënë Haradinaj.

Për demarkacion ka folur edhe kryeministri Rama. Interesimi i Kosovës është zgjidhja e këtij problemi që është kthyer në ngërç për rrugën drejt BE. Haradinaj kërkon pak kohë që të ndahet nga pozicioni opozitar, dhe nuk do të doja nga Mustafa që të mos e pranoj këtë marrëveshje që e përkrahte deri dje. Është problem i brendshëm i Kosovës”, ka thënë Rama. /Lajmi.net/