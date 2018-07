Haradinaj për Dacin: Përfshirja e intelektualëve në politikë ka qenë e rëndësishme

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradiaj ka takuar sot ish-kryetarin e Kuvendnit të Kosovës, Nexhat Dacin i cili tash është Kryetar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës.

Haradinaj ka thënë me Dacin shkëmbyen ide se si të ecët përpara me unitet në kohën kur Kosova përballet me shumë sfida.

Kryeministri me anë të një postimi në Facebook, ka thënë se përfshirja e intelektualëve në politikë në momentet historike ka pasur rol vendimtar në emancipimin dhe rreshtimin euro-atlantik të shoqërisë sonë.

“Përfshirja e intelektualëve në politikë në momentet e kthesave historike ka pasur rol vendimtar në emancipimin dhe rreshtimin euro-atlantik të shoqërisë sonë. Takova sot Kryetarin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Nexhat Dacin, me të cilin shkëmbeva ide se si të ecet përpara me unitet, në këtë etapë plot sfida”.

"Mendimi e vizioni i Akademik Dacit në shërbim të promovimit të vlerave më të larta shkencore e njerëzore janë me vlerë të pazëvendësueshme për vendin", ka shkruar Haradinaj.