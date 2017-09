Haradinaj nuk lëshon pe: Kufiri me Malin e Zi është në Çakorr dhe Kullë

I nominuari për kryeministër, Ramush Haradinaj ka theksuar se zgjidhja e çështjes së demarkacionit të kufirit në mes Kosovës dhe Malit të Zi do të ndodhë në një afat të shpejt kohor.

Ai këto komente i bëri gjatë takimit me Këshillin e Rinisë Evropiane të Kosovës (KREK), Avdullah Hasani.

“Kanë ndodhur gabime në atë temë. Kufiri është në Çakorr dhe në Kullë. Nuk do t’i humbin kohë vendit me këtë temë, sepse kjo temë nuk do të jetë pengesë. Do të bëhet rishikimi i vijës kufitare”, ka theksuar Haradinaj.