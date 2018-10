Haradinaj: Nuk ka logjikë që Kosova të hapë për diskutim kufijtë e 17 shkurtit

“I besoj Kosovës së 17 shkurtit, kufijve të saj. Nuk pranoj askush me hapë për diskutim për çfarëdo integriteti të kufijve. Nuk do ta ketë askush përkrahjen time për ndryshim kufijsh”.

Kryeministri Ramush Haradinaj thotë se kufijtë e Kosovës nuk do të ndryshojnë. Thotë se ai nuk do të ulet ne një tavolinë ku do të flitej për shkëmbim territoresh.

tha Haradinaj në T7.

“Nuk ka logjikë që Kosova të hapë për diskutim kufijtë e 17 shkurtit’, shton ai.

Ndërkohë po sipas të parit të ekzekutivit, interesi i Serbisë nuk është në Ujman apo Stangterg.

“Interesi i Serbisë nuk është Ujmani e as Stantergu. Halli i Serbisë është një vargmal me xehe dhe minerale nga Jerinja në drejtim të Leshakut dhe Leposaviqit’, thotë Haradinaj.

“Serbia aty e ka tragetin, me i marrë xehet. Ujë ka dhe nuk i duhet”, shton ai.