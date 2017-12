Haradinaj nga OLV e UÇK-së: Punë e madhe që janë vrarë anëtarët e LDK-së

Nasim Haradinaj nga Shoqata e Veteranëve të UÇK-së ka qenë i ftuar në Debat D në Tv Dukagjin ku është diskutuar për Gjykatën Speciale.

Haradinaj ka kundërshtuar fuqishëm dhënien e kompetencave Gjykatës Speciale.

“Nuk them mos me u marr, ku po e din t’i që kanë qenë politike, po i jap një krah, a munden me kanë politike brenda sojit të vetë”, ka pyetur Haradinaj.

Ndërkaq analisti, Imer Mushkolaj ka thënë se shumica e vrasjeve që janë bërë kanë qenë ndaj anëtarëve të LDK-së. ndërkaq përgjigja e Haradinajt ka qenë “punë e madhe që janë vra të LDK-së”.

“18 vjet askush nuk merret me rastet e vrasjeve të pasluftës. Na të gjithë e dimë që shumica e personave që janë vrarë pas luftës kanë qenë të LDK-së”, ka thënë Ymeri.

“Punë e madhe që janë vra të LDK-së”, ka qenë replika e Haradinajt të OVL-së së UÇK-së.