Haradinaj në Samitin e Londrës: Me liberalizimin e vizave, Evropa s’do të përballet me migrim

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, thekson se me liberalizimin e vizave vendet evropiane nuk do të përballen me migrim, por do të përfitojnë më shumë këmbim, këmbim tregtar dhe të profesioneve. Këto komente Haradinaj i bëri në Samitin e Londrës ku po merr pjesë.

Postimi i tij i plotë: