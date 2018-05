Haradinaj merr pjesë në tryezën politike të thirrur nga Kadri Veseli

Nesër në orën 13:00 Kadri Veseli pret kryetarët dhe përfaqësuesit e partive politike në kuadër të takimeve që janë duke vazhduar që nga java e kaluar kur LDK-ja e kishte thirrur tryezën.

Në agjendën e kryeministrit Haradinaj për nesër shihet se shefi i Qeverisë ka ndarë kohën për të marrë pjesë në këtë takim.

LDK dhe Vetëvendosje e kanë konfirmuar pjesëmarrjen në këtë tryezë politike, mirëpo nuk do të përfaqësohen nga kryetarët e partive.

Nga Vetëvendosje i pranishëm do të jetë shefi i Grupit Parlamentar të VV-së, Glauk Konjufca ndërsa LDK-ja do të përfaqësohet me njërin nga nënkryetarët.