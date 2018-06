Haradinaj: Komuniteti malazes do të trajtohet barabartë me komunitetet tjera

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka takuar komunitetin malazez që jetojnë në Kosovë.

Ai ka thënë se ky komunitet do të trajtohet barabartë me komunitet tjera.

“Kosova është shtëpia jonë e përbashkët dhe komuniteti malazez do të ketë trajtim të barabartë me komunitetet tjera. Në emër të Qeverisë i falënderova përfaqësuesit e malazezëve në vendin tonë, për pjesëmarrje aktive në jetën publike, kulturore e politike, duke u zotuar se do të jemi pranë tyre edhe në të ardhmen”, ka shkruar Haradinaj./Lajmi.net/