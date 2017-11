Haradinaj: Jemi Evropë, por edhe kemi miqësi të shenjtë me SHBA-të

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, mori pjesë në hapjen e Forumit Ekonomik të Diasporës Shqiptare, organizuar nga Rrjeti i Bizneseve të Diasporës Shqiptare, në bashkëpunim me projektin e USAID-it EMPOËER Sektori Privat, në partneritet me SIDA.

Kryeministri Haradinaj me këtë rast tha se gjaku, gjuha dhe flamuri na ka mbajtur shqiptarë ndër shekuj dhe tani duhet t’ia shtojmë edhe një shtyllë shumë të fortë, ekonominë, transmeton lajmi.net.

“Ndryshe thënë, ju na mbani, na ruani, na forconi. Pra, ju, që jeni në këtë sallë. Buxheti i Kosovës është 2 miliardë, në këtë sallë ka më shumë. Ata që kanë besuar se shqiptarët gjunjëzohen, ndalen dhe nuk dinë të ecin rrugës së tyre, e kanë kuptuar me kohë se jemi popull që kemi vizion. Vizioni ynë është i vërtetë, është euro-atlantik”, theksoi kryeministri Haradinaj, duke potencuar se në këtë vizion askush nuk ka dilema, sepse jemi Evropë, por edhe kemi një miqësi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila është e shenjtë dhe do të mbetet gjithnjë.

Kryeministri tha se projektet dhe idetë e biznesmenëve, Qeveria do t’i zbaton, duke numëruar tri shtylla që duhet t’i bëjë ekzekutivi për të përmirësuar klimën e sipërmarrësve dhe prodhuesve, si politikat fiskale, rendin dhe ligjin dhe logjistikën, njofton kryeministria.

Ai tha po ashtu se këto ditë është marrë vendimi për lirimin e tërësishëm nga tatimet për import për lëndën e parë dhe gjysmëproduktet për të gjithë prodhuesit e vendit. “Tashmë është definitive. Këto vendime janë në fuqi. Kemi aprovuar edhe në Komisione, ndërsa do të fillojnë të krijojnë efekt material nga data 1 janar 2018”, tha kryeministri, duke theksuar se kushdo që prodhon në Kosovë, nuk do të jetë më i pabarabartë ose në pozitë më të vështirë se prodhuesit në rajon. /Lajmi.net/