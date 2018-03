Haradinaj i fton të raportojnë për deportimin e gylenistave shefin e AKI-së dhe dy ministra

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thirrur në takim krerët kryesor të institucioneve që ishin të përfshirë në deportimin e 6 shtetasëve turq nga Kosova.

Haradinaj në këtë takim urgjend, ka kërkuar arsyet e deportimit duke kërkuar sqarime.

Në përgjegjësi Haradinaj i ka thirrur në përgjegjësi drejtorin e AKI –së, drejtorin e Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, ministri e Punëve të Brendshme dhe ministri e Drejtësisë.

“Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, pas operacionit të ndërmarrë nga AKI në bashkëpunim me Policinë e Kosovës ku janë ndaluar dhe deportuar 6 qytetarë turq, në përputhje me përgjegjësit e tij kushtetuese dhe ligjore ka kërkuar raportim nga Drejtori i AKI –së, drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, ministri i Punëve të Brendshme dhe ministri i Drejtësisë, me kërkesën siç vijon: Kërkoj nga ju, që në përputhje me përgjegjësitë tuaja Kushtetuese dhe Ligjore, raportim të plotë dhe të saktë lidhur me rastin e ndalimit dhe deportimit të gjashtë qytetarëve turq nga Kosova. Pse u revokuan lejeqëndrimet e tyre? Pse u bë ndalimi i tyre? Pse janë deportuar me urgjencë dhe në fshehtësi?”, thuhet në kërkesën për sqarim të Haradinajt.