Hapen arkivat! Kështu dukej Gold AG para njëmbëdhjetë vitesh

Reperi Gold AG ka ndarë me fasnat një fotografi të shkëputur nga arkivat.

Si duket atë e ka kapluar malli i kohës së shkuar dhe ka shikuar fotografitë e vjetra, shkruan lajmi.net

Meq rast njërën prej tyre, të realizuar njëmbëdhjetë vite më pare, saktësisht në vitin 2007 e ka publikuar nëpër rrjete sociale.

Në foton e publikuar reperi shqiptar shihet me flokë të shkurtëra dhe të ngjyrosura me të bardhë ndërkaq stilin e veshjes e ka pasur të njëjtin siç e ka edhe sot.

Projekti i fundit nga Goldi ishte në duet me Hysni Klinakun me titull ‘Djali i ushtarit’ ndërsa i radhës që do ta publikoi është kënga për Tropojën kushtuar heroit, Tahir Sinani./Lajmi.net/