Hallakamë në Ministrinë e Jashtme: Zv/ministri i AAK-së kërkon përgjegjësi nga Pacolli

Zëvendësministri i Punëve të Jashtme, Anton Berisha ka thënë se ministri i Punëve të Brendshme, Flamur Sefaj duhet të shkarkohet.

Ai ka folur edhe për shefin e tij, ministrin e punëve të Jashtme, Behgjet Pacollin.

“Konstatuam bashkërisht se shkarkimi i ministrit të brendshëm z. Flamur Sefaj duhet të jete hap i pa evitueshëm e poashtu te shqyrtohet ne detaje përgjegjësia e ministrit te jashtëm z. Pacolli”, ka shkruar Berisha në profilin e tij në “Facebook”.

Berisha është nga partia Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, shkruan lajmi.net.

E Anton Berisha pati shkaktuar skandal diplomatik me deklaratën dhënë lajmi.net se është e parëndësishme njohja nga Republika e Burundit.

Berisha kishte deklaruar se nuk ka peshë njohja nga shteti i Burundit, duke nënvlerësuar një shtet me mbi 10 milionë banorë, i cili tashmë po shqyrton tërheqjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës.

“Nuk ka asnjë peshë as njohja as mos njohja e Burundit, besoj që Serbia do të bëjë tema të kësaj natyre që me kontestu Pavarësinë e Kosovës. Jemi në Pavarësi, në ditë feste ajo merr një shtet herë Burundi e herë Guineja Bisau edhe bën kësi tema të kota, ata veç po e riciklojnë temën”, kishte deklaruar Berisha për portalin lajmi.net, më 17 shkurt.

Një deklaratë e tillë kishte bërë që të reagonte edhe një zyrtar i lartë i Burundit, duke shprehur shqetësimin për këto deklarata të Berishës përmes një letre drejtuar Pacollit dhe kryeministrit Haradinaj.

Kjo i kishte shërbyer edhe shtetit serb që të kërkonte tërheqjen e njohjes për Kosovën. /Lajmi.net/