Haliti – Pacollit: A don me shku me u fal a?

E Haliti e ka parë të arsyeshme që të pres, pasi që sipas tij, Komisioni i Bujqësisë ka një takim, dhe derisa ata të vijnë nuk mund ta konstatojnë kuorumin.

Është deputeti i Kuvendi të Kosovës, Islam Pacolli ai i cili i ka shkruar Haliti te foltorja për tu konsultuar me të, e ky i fundit ia ka kthyer duke i thënë se “A don me shku me u fal a?”.

Kujtojmë që në seancën e sotme do të bëhet shqyrtimi i pikave 12, 14 ndërsa pika 9 dhe 10 mbesin për një ditë tjetër./gazetablic/