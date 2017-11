Haki Abazi: Shpend Ahmeti 4 vjet e mbajti Prishtinën me kifle, kunja e viktimizim

Haki Abazi, që udhëheq me Rockefeller Brothers në Kosovë, është përplasur deputetin e Vetëvendosjes, Dardan Molliqajn.

Abazi ka thënë se kandidati i VV-së për kryetar të Prishtinës Shpend Ahmeti e ka mbajtur Prishtinën 4 vjet me kunja e kifle.

Ai ka thënë se nuk është standard i qeverisjes ky.

“Me majt Prishtinën me kanxha e kifle, është amnezi. Prishtina nuk mbahet me kësi gjërash dhe me viktimizim”, ka thënë Abazi në një debat në Tv Dukagjini.

“E kam mbështet shpendin më 2013, por asnjë standard nuk e ka arritur deri më tani në qeverisje. Me ta pru një aparat me ta shtyp certifikata të lindjes, nuk është standard”, ka thënë Abazi./Lajmi.net/