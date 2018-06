Hahn: Maqedonia do të marr datë për bisedime edhe pa nënshkrimin e Ivanov

Refuzimi i kryetarit të Maqedonisë, Gjorge Ivanov për të nënshkruar marrëveshjen për emrin, i arritur në mes të Shkupit dhe Athinës, nuk do të ketë ndikim në vendimin e Bashkimit Evropian për të nisur negociatat e anëtarësimit me vendin.

Komisionari Evropian për Fqinjësi dhe përgjegjës për zgjerim, Johannes Hahn shprehu besimin se vendet anëtare të BE-së do të japin dritën e gjelbër për të filluar bisedimet e pranimit me Maqedoninë, përcjell Telegrafi Maqedoni

"Vendet anëtare kanë ardhur në përfundim se nëse ka zgjidhje për kontestin e emrit, ajo do të jap presion moaral ndaj të gjithëve për të reaguar", tha politikani austriak.

Ai është i bindur se BE do ta vazhdojë rekomandimin e Komisionit Evropian në fund të qershorit në Bruksel dhe do të konfirmojë datë për fillimin e bisedimeve për anëtarësimin e Maqedonisë. Pos kësaj Hahn tha se në Bruksel janë të vetëdijshëm për gabimet e bëra nga Maqedonia.