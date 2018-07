“Guardiola nuk do ta lejonte kurrë që kjo të ndodhte te United”

Legjenda e Manchester United, Paul Scholes beson se Pep Guardiola nuk do ta aprovonte aspak stilin e lojës që po aplikohet aktualisht në “Old Trafford” nga trajneri portugez, Jose Mourinho.

Deri tani “Djajt e Kuq” nuk kanë mundur dot të bëjnë më mirë se të regjistrojnë dy barazime zhgënjyese përballë dy kundërshtarëve modestë si Club America dhe San Jose Earthquakes.

Një performancë dhe rezultate që ngrejnë të tjera pikëpyetje në lidhje me taktikat e aplikuara nga Mourinho, me tifozët e United që shpresojnë te një lojë më e bukur në sezonin e ardhshëm.

Scholes insiston se ekipi i Mourinhos është i projektuar vetëm për të arritur rezultate dhe pranon se i mungon ofensiva sikurse dhe futbolli estetik që luhet nën drejtimin e Guardiolës në “Etihad”.

“Si një njeri futbolli, nëse je trajner dhe shikon ekipin tënd të luajë, Mourinho mund të jetë i kënaqur me stilin e lojës. Është një ekip që arrin rezultate, por nuk të impresionon”.

“Është pikërisht kjo ajo çka e kënaq Mourinhon, pikërisht aty ka qenë më i miri gjatë viteve. Por, nëse Guardiola do të ishte trajneri i Manchester United, ai do ta urrente atë që do të shihte dhe do të ishte tërësisht ndryshe. Por gjëja më e rëndësishme për Mourinhon është rezultati, sepse mbi atë do të gjykohet”, deklaroi Scholes.