Gruaja tregon tmerrin kur gjarpri është futur në shtëpinë e tyre (Foto)

Një familje është përballur me një skenë të frikshme, sepse një gjarpër piton kishte futur në shtëpinë e tyre. Kryefamiljarët e kanë gjetur gjarprin poshtë krevatit të djalit të tyre.

‘Gjeta macen tek pragu i derës e kishte ngrenë me gjithë kotelet. Hëngri një familje të tërë. Mendoj se ka hyrë nga dritarja“,- ka thënë 42- vjeçarja Thanapoom Lekyen.

Për fat të mirë djali i saj 13-vjeçar Nong kishte fjetur në dhomën prindërve sepse nëse do të kishte fjetur në dhomën e tij me siguri do të kishte pasur të njëjtin fat si macja dhe kotelet.

Pitoni ka qenë me të vërtetë i madh dhe ka qenë i madh dhe ka qenë një sfidë e rrezikshme dhe vështirë nxjerrja e tij jashtë shtëpisë. /Lajmi.net/