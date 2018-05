Gruaja i bën dhuratë Fatmir Spahiut, e papritura i ndodhi kur hapi pakon

E falemnderoj grune time te dashur per keto papuqe te mrekullueshme qe mi solli nga USA me rastin e udhetimit te saj te fundit. Siq mund ta shihni sja ka qellu numrit ne njeren prej dy papuqeve, si do qe te jete dashuria ime per te mbetet akoma e madhe edhe pas keti incidenti te vogel ne mardhanjen tone bashkeshortore. Por kjo nuk eshte poenta. Ju lus nese dikush rasisht ka papuqe te tilla ne dy nurma te ndryshem te me lajmerohet qe ti bejme trampë. Ose nese rasisht ju ka çky njera, jam shume i gatshem per me kontribu me nje papuqe! Ju falemderit. #papuqeAdidas #papuqememundesi 😆

A post shared by Fatmir Spahiu Bufi (@fatmirspahiu) on May 28, 2018 at 12:24pm PDT