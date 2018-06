Gruaja e Haxhi Krasniqit me deklaratën e vitit: Ja çka më kërkon ai pas fitores

E dashura e Haxhi Krasniqit, Heidi Lushtaku, u shpreh shumë e krenare për boksierin.

Ajo deklaroi që pas meçit do t’i gatuajë fli Haxhiut, përcjellë “Lajmi.net”.

“Ka qenë kjo një përpjekje e madhe e përbashkët dhe jam shumë krenare për të”, deklaroi ajo.

“Tash pas meçit me siguri do të kërkojë që ti gatuajë fli, që është specialitet i joni shqiptar dhe do të shtojë në peshë prapë, meqë po ashtu dëshiron dezerte dhe çokollatë”. /Lajmi.net/