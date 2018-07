Gruaja del në shetitje me qenin e saj dhe gjen një fëmijë të braktisur dhe të varrosur gjallë, 20 vjet më vonë ai përsëri…

Kur Azita Milanian zgjodhi të shkonte për shetitje me qenin e saj në Pasadena të Kalifornisë, pak e dinte se ajo ditë do të jetë me plot ngjarje damatike dhe tronditje.

Duke ecur me qenin e saj përgjatë ultësirës së Altadena në maj 1998, një nga qentë e saj papritmas u ndal dhe filloi të gërmoj në tokë.

Azita nuk mund të besonte atë që pa: dy këmbë të vogla që dilnin nga toka. Pastaj, sikur foshnja e pambrojtur të dinte se ishte dikush aty, filloi të qante, transmeton lajmi.net.

Në dëshpërim dhe goditje absolute Azita tha: “Ju lutem mos vdisni. Unë kurrë nuk do të të lë. Unë të dua.”

“Ai më kapi dorën dhe u ndal duke qarë,” tha ajo. “Ishte shumë emocionuese. Çfarë lloj njerëzish të sëmurë do të bënin diçka të tillë? Ai akoma mbante kordonin e tij kërthizor të varur nga stomaku i tij. ”

Foshnja u dërgua në spital, ku u kujdes për të. Temperatura e trupit të tij kishte rënë në mënyrë të rrezikshme të ulët, por ai mbijetoi.

Edhe pse u organizua një kërkim dhe shpërblime u ofruan për informacionin që çoi në zbulimin e nënës së tij, ajo kurrë nuk u gjet. Autoritetet besonin se ajo mund të ketë qenë një vajzë e mitur që nuk e dinte se çfarë të bënte dhe e varrosi fëmijën e saj nga dëshpërimi.

Azita e konsideronte adoptimin e foshnjës , por ajo shqetësohej që rasti ishte shumë publik dhe djali nuk do të ishte i sigurt me të. Ajo mbeti në kontakt sa më gjatë që të mundte, por asaj nuk ju lejua që ta adoptonte.

“Unë isha duke shpresuar se ai do të më gjejë, ashtu siç e gjetëm njëri-tjetrin atë ditë”, tha Azita.

Stafi i spitalit me dashuri e quanin atë “Foshnjë të krishterë”. Djali i fortë as nuk e dinte se ishte adoptuar deri sa ishte 17 vjeç. Ai u ftua në një radio-shfaqje për të marrë një test të ADN-së për të mësuar më shumë rreth prejardhjes së tij. Prodhuesit zbuluan rolin e Azitës dhe e ftuan atë që ta befasonin.

Sapo Azita pa Christian, tani i quajtur Matthew Whitaker, ajo filloi të qante dhe tha se të gjitha ëndrrat e saj ishin realizuar.

Mateu e quajti Azitën engjëllin e tij. “Unë jam këtu sot. Kam jetuar një jetë të mrekullueshme, “tha ai. “Unë u adoptova në një familje të madhe. Nuk mund t’i kërkoj më prindërit e mi”. /Lajmi.net/