Gresa Behluli po rikthehet me bashkëpunim

Ka kohë që nuk ka sjellur ndonjë projekt muzikor.

Por, Gresa Behluli po rikthehet në skenën muzikore por këtë gjë do ta bëjë për festat e fundvitit, shkruan lajmi.net

Ajo do të vijë me një duet me reperin nga Gjilani që njihet si ‘Flow’.

Kënga quhet “Falje mos kërko” dhe nuk dihet nëse do finalizohet edhe me klip./Lajmi.net/