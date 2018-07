Greqia dëbon diplomatët rusë, tentuan të minojnë marrëveshjen me Maqedoninë

Greqia do të dëbojë dy diplomatë rusë dhe do të ndalojë hyrjen në dy të tjerëve për veprimtari që nuk janë në përputhje me statusin e tyre, njoftoi të mërkurën gazeta greke Kathimerini.

Nuk kishte asnjë koment të menjëhershëm nga autoritetet greke. Një zyrtar grek i Ministrisë së Jashtme nuk pranoi të bënte një koment të menjëhershëm dhe Ambasada ruse në Athinë nuk ishte e disponueshme për koment.

Por pak më vonë, Ministria e Jashtme e Rusisë tha se do të kundërpërgjigjet ndaj dëbimit të dy diplomatëve rusë.

Athina mori masën pas përpjekjeve të perceptuara nga diplomatët rusë për të minuar një marrëveshje që Greqia nënshkroi me ish-republikën jugosllave të Maqedonisë muajin e kaluar, duke i dhënë fund një mosmarrëveshje të vjetër diplomatike mbi emrin e saj, raportoi Kathimerini