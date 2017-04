Greqi, kapet i riu shqiptar me 120 kg kanabis

Një 29-vjeçar shqiptar u arrestua në vendin e quajtur Komboti, në afërsi të qytetit të Artës, pasi në automjetin me të cilin po udhëtonte u gjetën 120 kilogramë lëndë narkotike e llojit kanabis sativa.

Sipas policisë së Artës, i riu po transportonte lëndën narkotike me një automjet të marrë me qera nga një grek, i cili u shpall në kërkim.

I arrestuari u tha agjentëve se lëndën narkotike e kishte ngarkuar në kufi me Shqipërinë dhe do ta dërgonte në Athinë, ku dhe do ta shpërndanin.

Në kërkim janë shpallur edhe disa bashkëpunëtorë të organzatës, edhe ata shtetas shqiptarë.