Gratë e Drenasit apelojnë për ndihmë

Qindra gra, të cilat janë pjesë e Qendrës së Grave në komunën e Drenasit, apelojnë te qytetarët që t’i blejnë prodhimet e tyre tradicionale, duke përfshirë ushqime, veshje, stoli, piktura, vazo, çanta, por edhe gjëra të tjera të prodhuara nga duart e tyre.

Në ish-ndërtesën e vjetër të Komunës së Drenasit gjendet Qendra e Grave ku mahnitesh me punimet e dorës, por edhe ushqimin tradicional që ato bëjnë.

Në disa zyre të adoptuara si ambiente pune janë dhjetëra gra që bëjnë punë dore, si: veshje, stoli, piktura, vazo, çanta… etj.

Në një dyqan në hyrje të kësaj ndërtese, që tani i takon Qendrës për Promovimin e të Drejtave të Grave të Drenasit, vizitori sheh piktura me motiv të identitetit tonë të punuara në pëlhurë.

Gratë që po i bëjnë këto punime vijnë nga zonat rurale të rajonit të Drenicës e që nuk kanë pasur mundësi të arsimohen apo të punësohen pas luftës, shkruan “Zëri”.

Ato me plot përkushtim kanë mbushur dyqanin me veshje të ndryshme për femra të punuara me kualitet, mbulesa për tavolina, për karrige, çanta me motiv kombëtar apo për përdorim të kompanive, ku mund ta vendosin logon, veshje kombëtare, rruaza dhe aksesorë, produkte të tjera nga leshi, jelekë për femra.

Madje ato bëjnë punë edhe me porosi për kompani të ndryshme, mirëpo rrallë nga bizneset e vendit është kërkuar diçka e tillë nga to, pasi zyrat e tyre janë larg kryeqytetit të Kosovës.

Megjithëkëtë, në misionin e tyre për ta luftuar papunësinë me forcat e veta drejtoresha e Qendrës, Kadire Tahiraj, tregon se këto gra po i tejkalojnë sfidat dhe po shënojnë të arritura.