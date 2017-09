Google afër blerjes së HTC

Kompania amerikane e internetit dëshiron të marrë përsipër prodhuesin e telefonisë celulare HTC. Negociatat thuhet se janë afër përfundimit.

Sipas një raporti nga Business Insider, Google është gati të blejë kompaninë e telefonisë celulare të grupit elektronik tajvanez HTC. Bisedimet do të jenë në fazën përfundimtare, sipas Times Commerce Taiwanese.

As Google, as HTC nuk donin të komentonin mbi këtë raport. Google po punon tashmë me HTC në smartphones pikselë të saj, një blerje mund të forcojë pozicionin e grupit në biznesin e smartfonëve dhe të ndihmojë për të krijuar tokë në prodhuesin e iPhone Apple, transmeton lajmi.net.

HTC kishte hasur kohët e fundit në rëniet në biznesin e smartfonëve, dhe kufjet e realitetit virtual të kompanisë kanë rënë gjithashtu nën pritjet.

Sipas një lajme nga banka zvicerane UBS për investitorët, Google ka, përveç divizionit të telefonisë celulare, edhe departamentin e kërkimit dhe zhvillimit të HTC.

Google tashmë ka blerë një prodhues smartphone. Në vitin 2011, divizioni celular i Motorola u ble për më shumë se 12 miliardë dollarë. Në atë kohë, Google kishte, megjithatë, mbi të gjitha patentat e prodhuesit të telefonave të mençur, të cilët duhet të ndihmojnë për të mbrojtur sistemin operativ Android brenda ankesave. Në 2014, Motorola ishte shitur në Lenovo. /Lajmi.net/