Golin e javës në Ligën e Evropës e shënon Rivaldinho (VIDEO)

Dinamo e Bukureshtit ka barazuar 1:1 në shtëpi me Athletico Bilbaon, në kuadër të raundit të tretë kualifikues për Ligën e Evropës.

Golin e vetëm për vendasit,e shënoi Rivaldinho,në minutën e 54’-të.

Goli i 22 vjeçarit brazilian, ishte i jashtëzakonshëm, më i bukuri i kësaj mbrëmje evropiane./Lajmi.net/

THIS IS EPIC! Rivaldinho scores an AMAZING goal vs Athletic Club, the great Rivaldo goes crazy in the stands! Absolutely wonderful goal! pic.twitter.com/1ibKCIM1fU

— Emanuel Roşu (@Emishor) July 27, 2017