Goli i Ronaldos në fund të ndeshjes ia sjellë tre pikë Real Madridit

Cristiano Ronaldo ia ka dhuruar tre pikë Real Madridit.

Skuadra mbretërore me shumë mund ka arritur ta mposht në udhëtim Getafen, me rezultat 1:2, në ndeshjen e vlefshme për xhiron tetë.

Karim Benzema në minutën e 39’, shënoi për epërsinë 0-1 të Real Madridit.

Molina në pjesën e dytë, barazoi në 1:1.

Tre pikët skuadrës së Zinedine Zidanes, ia solli Cristiano Ronaldo që shënoi në minutën e 85’.

Me këtë fitore, Reali tani renditet në vendin e dytë, me 17 pikë, katër më pak se Barcelona, që sonte zhvillon ndeshjen me Atletico Madridin./Lajmi.net/