Gold AG uron për Ramazan: Dalshim faqebardhë dhe me gjynahe të falura

Urime ky muaj i bekuar të gjithë besimtarëve musliman, Zoti ua pranoftë Agjërimin,Namazin dhe çdo vepër të mirë gjat këtij muaji.Dalshim faqebardhë deri në fund dhe me gjynahe të falura ❤️

