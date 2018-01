Gold AG këshillon të mos e përdorni këtë ‘Paracetamol’, është vdekjeprurës

Reperi Gold AG ka bërë një lajmërim urgjent nëpërmjet rrjeteve sociale.

Ai, ka njoftur ndjekësit për një lloj të tabletave ‘paracetamol’ të cilat nuk duhet konsumuar pasi janë vdekjeprurëse, shkruan lajmi.net

Fjala është për ato që mprara u shkruar P/500 dhe për nga ngjyra janë shumë të bardha.

”Lajmërim URGJENT MOS KONSUMONI PARACETAMOL NE TE CILIN SHKRUAN P/500. Është një tabletë me shkëlqim dhe shumë i bardhë,mjekët paralajmërojnë se përmban virusin “machupo” që konsiderohet si një prej viruseve me të rrezikshëm me një shkallë të lartë të vdekshmërisë. Ju lutem #Shperndane sa më shumë ,shpëtoni jetë.”, shin fjalët e Gold AG./Lajmi.net/