Gjyste Vulaj në paraqitjen e fundit duket si një 20 vjeçare

Përkundër komenteve të ndryshe që u pa në mes të rrugës me pizhame, kësaj here është shfaqur shumë joshëse me pallto duke shijuar kohën fantastike.

Gjyste Vulaj, këngëtarja e cila është tejet aktive në skenën muzikore pavarësisht jetës në kurbet, është shumë e përkushtuar ndaj vetes ku gjithmonë lë pa koment me pamjen e saj, shkruan Kosovarja. Kësaj here ajo ka pozuar me një pallto rozë, me të cilën vërtetë duket mahnitëse.

Për momentin ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku sigurisht se do të merr pjesë në ndonjë organizim enkas për festën e flamurit.