“Gjyqtarët serbë para Thaçit dhanë një deklaratë normale, nuk u betuan”

Kryeministrja e Serbisë, Ana Bërnabit ka thënë se gjyqtarët dhe prokurorët serbë nuk kanë bërë betim para presidentit të Kosovës, por kanë dhënë një deklaratë neutrale.

“Gjyqtarët tanë nuk kanë dhënë ndonjë betim, por një deklaratë të veçantë neutrale. E vërteta është e rëndësishmë”, ka shkruar kryeministrja serbe në twitter, transmeton lajmi.net.

Ky reagim ka ardhur pasi në rrjete sociale nga serbët u përhap një tekst që thuhej se është lexuar nga serbët kur janë betuar.

“Deklaroj solemnisht se gjatë punës si gjyqtar i Kosovës, do të mbetem besnik ndaj Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Do të shërbej me nder si gjyqtar, me përgjegjësi dhe i paanshëm, duke respektuar rregullat ekipe e profesionale”, thuhej se është teksti i lexuar nga gjyqtarët serbë para presidentit Thaçi.

Në zyrën e presidentit të vendit, të martën u betuan 40 gjykatës dhe 13 prokurorë serbë.

Kjo konsiderohet si hapi i fundit drejt zbatimit të marrëveshjes së Brukselit për drejtësi. /Lajmi.net/