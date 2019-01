Gjykata lëshon urdhër-arrest ndaj të akuzuarit për terrorizëm

Në Gjykatën e Prishtinës ka dështuar seanca e rigjykimit të Nexhat Ademit, i cili akuzohet për organizmin dhe pjesëmarrjes në grupet terroriste.

Sipas Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Ademi akuzohet se më 17 janar 2014 ka udhëtuar nga Aeroporti i Prishtinës për në Stamboll, e pastaj nga Stambolli ka udhëtuar për në qytetin Gazientep të Turqisë, afër kufirit me Sirinë, e nga aty ka arritur të kalojë në territorin e Sirisë me dashje që t’i bashkohet dhe të bëhet pjesë e organizatës “Al-Nusra”.

Sipas aktakuzës, i pandehuri pasi që ka qëndruar një javë në Siri është kthyer në Kosovë.

Arsye për mosmbajtjen e seancës ka qenë mungesa e të akuzuarit, për të cilin gjyqtari Vesel Ismajli tha se sipas informatave të pranuara nga stacioni policor i Mitrovicës, ai nuk është gjetur në shtëpi.

“Familjarët e të akuzuarit kanë informuar zyrtarët policorë se i njëjti kishte dalë nga shtëpia në ora 8:00 të mëngjesit dhe nuk ishte kthyer më”, tha gjykatësi Vesel Ismajli.

Më tutje gjykatësi deklaroi se ndaj të akuzuarit Nexhat Ademi do të lëshohet urdhëresë për caktimin e masës së paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaji.

Seanca e radhës është shtyrë për afat të pacaktuar.

Të pranishëm ne seancën e së enjtes ishin kryetari i trupit gjykues Vesel Ismajli, anëtarët Naime Krasniqi- Jashanica, Valbona Selimaj, si dhe prokurori Valdet Gashi.

Gjykata Themelore në Prishtinë në mars të vitit të kaluar, Nexhat Ademin e kishte dënuar me tre vite burgim për veprën penale të organizimit dhe pjesëmarrjes në grupet terroriste, raporton Kallxo.com.

Ndryshe, këtë çështje penale, Gjykata e Apelit në Prishtinë e ka kthyer në rigjykim me arsyetimin se ky aktgjykim i gjykatës së shkallës së parë është nxjerrë me shkelje të dispozitave procedurale dhe se në të nuk janë paraqitur fare arsyet në lidhje me faktet vendimtare.

Prokuroria pretendon se Ademi më 4 mars 2016 ka provuar që përsëri të shkojë në Siri, duke shfrytëzuar rrugën Shkup-Stamboll, mirëpo i njëjti pasi mbërrin në Aeroportin e Stambollit, autoritetet turke e ndalojnë, e pastaj e dëbojnë për shkak të lidhjes së tij me zonën e luftës.