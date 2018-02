Gjuriq: Serbia nuk e ndryshon politikën karshi Kosovës

Drejtori i Zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq, ka thënë se zgjedhjet që do të mbahen në Beograd do të tregojnë nëse motori i gjithë Serbisë do të lëvizë përpara ose jo.

Ai gjatë një takimi me qytetarë serbë në Meduluza, në cilësinë e nënkryetarit të Partisë Progresive, ka përmendur edhe Kosovën.

Gjuriq duke folur për familjet e zhvendosura ka thënë se Serbia nuk do të ndryshojë politikën e saj karshi Kosovës, shkruan Politika, përcjell Klan Kosova.

“Është politikë e mbrojtjes, që shkon në interes kombëtar”.

“Kjo është e ardhmja jonë e vetme, kur bëhet fjalë nëpër kompleksiteitn që kemi kaluar nëpër katër-pesë vjetët e fundit”.

“Na duhet konsistencë nëpër të gjitha pjesët e Serbisë”.