Gjini: Kemi pasur komunikime me disa parti në Gjakovë

Gjini flet rreth mundësisë së koalicioneve të mundshme të AAK-së në Gjakovë.

Kandidati i AAK-së për komunën e Gjakovës i cili është në balotazh me Mimoza Kusari-Lila nga Alternativa në emisionin “Click” të RTV21 ka thënë se ka biseduar me shumicën e partive politike në Gjakovë dhe ka pasur komunikime me Vetëvendosjen, PDK , LDK, AKR dhe Nismën

. Gjini tha se pas rezultatit të zgjedhjeve ku AAK ka dalë e para është takuar me udhëheqësit e partive politike që nuk kanë arritur në balotazh.

Gjini tha se ai synon votat e të gjitha partive që nuk kanë kaluar në raundin e dytë të zgjedhjeve dhe se koalicionet do të krijohen pas balotazhit pasi që siç tha si duhet të krijohet shumica në asamble.